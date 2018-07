N-VA maakt eerste namen bekend 11 juli 2018

02u34 0

N-VA heeft de top vijf van haar kandidatenlijst bekendgemaakt. Lijsttrekker is zoals al geweten huidig burgemeester Nadia Sminate. Op plaats twee staat met ondernemer Gert Van Assche een opvallende nieuwkomer. "Ik heb de afgelopen jaren Londerzeel stap voor stap zien veranderen. Vanuit mijn achtergrond zie ik heel wat mogelijkheden om het ondernemerschap nog meer aan te moedigen in onze gemeente. Ik wil mee mijn schouders onder het N-VA project zetten, omdat ik zie dat zij, ondanks de zeer beperkte financiële middelen toch heel wat in beweging hebben weten te brengen." De uittredende schepenen Gerda Verhulst (Sport, Cultuur en Jeugd) en Bart Van Dooren (onder meer Financiën) staan op plaats drie en vier. OCMW-voorzitter Geert Van den Bossche vervolledigt de top vijf waarmee N-VA Londerzeel op 14 oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. De volledige kandidatenlijst zal nog aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. (DBS)