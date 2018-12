Moons en Sminate kibbelen over overdacht dossier Denis Dimitri Berlanger

10 december 2018

17u03 0 Londerzeel De wrevel tussen toekomstig burgemeester Conny Moons (LWD) en huidig burgemeester Nadia Sminate (N-VA) steekt al voor de machtsoverdracht de kop op. Moons vindt dat Sminate niet voldoende haast maakt met de overdracht van alle veiligheidsgerelateerde dossiers, in het bijzonder dat van de veroordeelde moslimprediker Jean-Louis Denis. Zijn komst naar Londerzeel is sinds dit weekend ‘talk of town’.

“Het nieuws dat hij zich hier komt vestigen, maakt de bewoners angstig”, zegt Moons. “Via verschillende kanalen werd ik hierop al aangesproken. Ik hecht veel belang aan veiligheid en daarom is een efficiënte en volledige informatieoverdracht van dergelijke dossiers noodzakelijk”.

Moons claimt dat de vraag aan Sminate zowel op informele wijze als via e-mail al werd gesteld. “Volgens mevrouw Sminate zou Denis tijdens zijn gevangenisverblijf nog meer geradicaliseerd zijn. Dit vergt dus een goede opvolging, niet in het minst via een lokale integrale veiligheidscel die al dan niet in verbinding zal staan met de de federaal georganiseerde diensten. Ik wil die info dan ook zo snel mogelijk zodat ik me kan voorbereiden. N-VA heeft er een patent op om angst te creëren. Ik wil de angst bij de mensen vooral wegnemen. We moeten alert zijn maar zolang er niks gebeurt, is er geen probleem.”

Nadia Sminate (N-VA) reageert woest. “Sinds wanneer moeten we zo’n zaken via de pers vernemen? Ik heb met Conny Moons nog nooit face-to-face iets besproken. Niet bij de coalitievorming en ook niet nu. Uiteraard zal ik een overdacht van die dossiers doen. Dat is de normale gang van zaken. Iedereen die professioneel aan politiek doet, weet dat en ongeacht het feit dat zij op een onprofessionele manier een coalitie gevormd heeft, zal ik dat ook met haar doen.”

Ter verduidelijking: de N-VA van burgemeester Nadia Sminate werd, ondanks eveneens forse winst, door de LWD van Moons zonder pardon buitenspel gezet op 14 oktober. De burgerbeweging ging een coalitie aan met Groen en CD&V.

Deze aanvaring belooft alvast voor de sfeer op de gemeenteraad de komende jaren...