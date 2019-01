Misviering ‘oep zen Lonneseels’ DBS

08 januari 2019

15u44 0 Londerzeel Nu zondag is het de hoogdag van het Londerzeelse dialect. De Landelijke Gilde Londerzeel organiseert namelijk in het kader van haar 100-jarig bestaan een misviering in het ‘Lonneseels’.

De dienst begint in de Sint-Kristoffelkerk om 9.30 uur en zal voorgegaan worden door ‘gelegenheidspastoor’ William Van Hemelrijck, die ieder jaar ook in Westrode een dialectenviering ten beste geeft in de Mariamaand. Om het geheel nog wat warmer in te kleden werd er ook nog een gospelkoor bijgehaald. Nadien volgt er in het Gildenhuis nog een receptie en een korte voorstelling van de jaarkalender.