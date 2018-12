Marc en François klinken op hun pensioen WHW

03 december 2018

21u06 0 Londerzeel François Pootens en Mark De Bont hebben afgelopen weekend hun pensioen gevierd. Beiden waren sinds 1986 actief bij de brandweer van Londerzeel.

Bij een lekker pintje blikten beiden terug op de vele jaren die ze werkten bij de brandweer. “Collegialiteit en mensen helpen is het mooiste. Ik heb verschillende grote branden meegemaakt en heb ontelbare keren meegereden met de ziekenwagen. Een geslaagde reanimatie geeft voldoening. Ik heb zelfs eens een buur van me helpen reanimeren. Daarvoor doe je het”, aldus François, “ik ben zelf ook imker en dat kwam van pas bij bepaalde interventies. Zo kon ik inschatten welke bijen of wespen verdelgd moesten worden. Nu ga ik van mijn pensioen genieten en mijn zoon helpen bij zijn bouwwerken.” Ook Marc kijkt met blijdschap terug op de vele mooie jaren bij het korps. “Ik heb er geen probleem mee om op pensioen te gaan. Ik had er zelf voor gekozen om er na 32 jaar mee te stoppen. De afwisseling in de job vond ik heel mooi. Daarnaast is er ook de gezelligheid en het kameraadschap. Dat is het belangrijkste. Er zijn zoveel dingen die we hebben meegemaakt. Teveel om op te noemen. Maar soms moet je ook kunnen loslaten.”