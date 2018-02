Man voor rechter na diefstal van 'flosj' 08 februari 2018

Iedere kermismolen heeft hem wel, de oertraditionele 'flosj'. Een 24-jarige man uit Zemst zal er minder goede herinneringen aan hebben dan de meeste mensen. Hij riskeert immers een boete van 800 euro voor het stelen van zo'n flosj. De man werd op 26 juli 2015 opgemerkt toen hij iets tegen een goederentrein trapte. Uit nader onderzoek bleek het een flosj te zijn die hij had zien liggen naast een molen op de kermis van Londerzeel. Er werd hem een minnelijke schikking van 150 euro voorgesteld maar omdat hij zichzelf onschuldig achtte besloot hij ze niet te betalen. Daardoor werd hij prompt vervolgd voor diefstal. "Ik had te veel gedronken", gaf de man wel toe voor de rechter. "Mijn cliënt heeft de flosj niet afgeknipt van de molen maar hij zag ze, al afgeknipt, op de grond liggen. Hij moet dus vrijgesproken worden", aldus de verdediging. "Toch maar stom dat we voor zoiets hier nu staan". "Hij wist goed genoeg dat de flosj eigendom was van de kermiseigenaar en niet van hem", aldus het parket. Overigens komt de man nog goed weg. Aanvankelijk werd hij ook vervolgd voor kwaadwillige belemmering van het verkeer. Uiteindelijk besloot het openbaar ministerie dat hier geen sprake van was en vroeg het hiervoor de vrijspraak. De rechter doet op 21 februari uitspraak over deze netelige kwestie. (WHW)