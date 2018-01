Man slaat ex: tien maanden cel gevraagd 02u38 0 Londerzeel Een dertiger uit Londerzeel kijkt aan tegen een celstraf van tien maanden met uitstel voor geweld tegen zijn ex.

De vrouw had drie jaar geleden een punt gezet achter hun relatie van tien jaar. Dat kon de beklaagde maar moeilijk verkroppen en op 15 maart 2015 liep het helemaal uit de hand. Ze hadden afgesproken om die dag enkele documenten voor de verkoop van hun woning te ondertekenen, maar al snel bleek dat dit niet rustig zou verlopen. "Vanaf nu maak ik uw leven tot een hel", zou de man zijn ex toegebeten hebben, waarop hij haar een stevige vuistslag gaf. Toch beweerde hij dat zijn ex hysterisch geworden was, terwijl hij zelf niets gedaan had. "Maar het slachtoffer had enkel verwondingen aan de rechterkant van haar gezicht, én vertoonde afweerwonden op armen en handen", aldus het parket. "Jammer dat de beklaagde geen schuldinzicht toont. Daarom vragen we ook dat hij een cursus agressiebeheersing volgt." Uitspraak op 18 januari. (WHW)