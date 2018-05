Man riskeert 12 maanden cel voor partnergeweld 19 mei 2018

Een 24-jarige man uit Londerzeel riskeert twaalf maanden cel met uitstel voor partnergeweld.

Hij had het op 18 oktober 2017 aan de stok gekregen met zijn vriendin, een vrouw uit Halle. Hij greep haar vast en trachtte haar te wurgen met een broeksriem. Maar hij besefte al snel dat hij over de schreef gegaan was en bood zichzelf aan bij de politie. "Dat van die broeksriem klopt niet, maar ik geef wel toe dat ik te ver gegaan ben", herhaalde hij in de rechtbank. De man werd eind 2016 ook al eens veroordeeld voor partnergeweld, maar volgens de verdediging gaat het beter met hem sinds hij zijn drugsgebruik opgegeven heeft. Uitspraak op 14 juni.





