Man laat wagen verdwijnen 09 juni 2018

02u49 0

Een veertiger uit Londerzeel is veroordeeld tot een celstraf van een maand voor het weghalen van in beslag genomen wagen. De man had een schuld van 42.000 euro bij de fiscus. Een gerechtsdeurwaarder kwam daarom langs om zijn inboedel op te schrijven. Hierbij ook zijn Fiat. Enkele weken later bleek de wagen verdwenen te zijn. Uiteindelijk werd hij in september in Perk aangetroffen. Bovendien bleek die in zo'n slechte staat dat hij amper nog iets waard was. "Men mag toch een beetje respect voor de rechtsorde verwachten", gaf de rechter nog mee. (WHW)