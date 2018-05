LWD zaait vijf hectare bloemenweides in 24 mei 2018

02u47 0 Londerzeel De partij LWD betaalt uit eigen zak twintig kilogram zaaizaad, goed voor ongeveer vijf hectare aan bloemenweides. Dat moet vooral ook de bijen ten goede komen.

De actiie loopt onder het motto 'LWD groeit en bloeit in eigen bodem'. Via sociale media lanceerde de partij enkele weken geleden een oproep naar geïnteresseerde burgers om braakliggende grond ter beschikking te stellen voor het inzaaien met een mix van bloemenzaden die geschikt zijn voor het aantrekken van bijen. En LWD kreeg ook van een tiental Londerzeelnaars de toelating om in de komende weken een deel van hun eigendommen te komen inzaaien.





"We weten allemaal dat onderzoekers al jaren de alarmklok luiden over de slinkende bijenpopulatie", zegt fractieleidster Conny Moons. "Dit stemt tot nadenken en we willen het hier dus niet bij laten. Dit initiatief moet dan ook bekeken worden als een voorafname op het beleid dat LWD in de komende jaren wil voeren. Op vlak van duurzaamheid moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen en publieke instanties die het dichtst bij de bevolking staan - de gemeentebesturen, dus - hebben daarin een voorbeeldfunctie te vervullen."





(DBS)





