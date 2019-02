Loop en wandel door gebouwen voor het goede doel DBS

19 februari 2019

15u19 1 Londerzeel De dames van lotgenotenvereniging ‘A Sky Full of Stars’ organiseren op 23 maart in samenwerking met de sportdienst van de gemeente Londerzeel de eerste editie van ‘Star2Run’.

Deze loop- en wandeltocht van 5 kilometer gaat doorheen het voor de gelegenheid mooi verlichte centrum. “Voor één keer loop of stap je doorheen gebouwen waar je anders niet door mag”, zegt Debby Hoofd. “Wat we al kunnen verklappen, is dat start en aankomst zal liggen in zaal ’t Centrum. De nieuwe uitbater zorgt trouwens voor een heuse afterparty.”

Het team van ‘A Sky Full of Stars’ hoopt zoveel mogelijk deelnemers aan de start te krijgen, want de opbrengst gaat naar het Berrefonds. Dat is een vzw die ouders ondersteunt bij het verlies van hun kindje. Inschrijven kan tot en met zondag 17 maart. Tickets zijn te verkrijgen op www.askyfullofstars.be