Londerzeelse docent voert onderzoek op marineschip Belgica DBS

05 december 2018

14u39 0 Londerzeel Wouter Meeus, docent en onderzoeker in de agro- en biotechnologie op de Odisee Hogeschool, kreeg zopas de kans om mee te varen op de Belgica, een onderzoeksschip van de Belgische marine. Meeus deed er onderzoek naar de biodiversiteit in de Noordzee. “Een unieke kans voor een bioloog.”

De Belgica opereert als een volledig uitgerust laboratorium en werkt samen met Belgische universiteiten en andere wetenschappelijke instituten. Het hoofddoel van het schip is om de Noordzeefauna en -flora in het oog te houden door allerlei gegevens te verzamelen.

De taak van Meeus was tweeledig. Enerzijds bracht hij de biodiversiteit van het bodemleven in de Noordzee in kaart. “We namen stalen van de bodem. Die bodemstalen werden gezeefd met grote ronde zeven. De beestjes en schelpen en andere levende organismen die overbleven hebben we geanalyseerd. Zo bekeken we hoeveel soorten er in de bodem zitten en hoeveel exemplaren van elke soort.”

Daarnaast brachten de onderzoekers ook de samenleving in de Noordzee in kaart. “Met grote netten werden vissen gevangen. Daarna sorteerden we de vissen en schelpdieren. Een kleiner staal daarvan werd vervolgens uitgesorteerd op geslacht, soort, leeftijd en grootte.”

“Voor een bioloog is dit een unieke kans”, zegt Wouter. “Het leven op een schip is boeiend en het werk heel interessant. Het was wel zwaar. De eerste staalnames gebeurden bij zonsopgang en de laatste bij zonsondergang. Daarna moest alles nog verwerkt worden. Maar ik heb mijn kennis over de Noordzee kunnen uitbreiden en weet nu veel meer over de geografie, de activiteiten en de invloed op de biodiversiteit.”