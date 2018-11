Lepelaar zwaargewond na botsing met hoogspanningsleiding DBS

24 november 2018

14u38 0 Londerzeel In het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Malderen herstelt momenteel een lepelaar van een zware botsing met een hoogspanningsleiding.

“We werden gecontacteerd op 19 oktober met de melding dat een vogel, waarschijnlijk een ooievaar, in aanraking gekomen was met een hoogspanningsleiding”, klinkt het bij het VOC. “Hij kon niet meer vliegen en verschool zich in een veld. Ter plekke konden we na een korte zoektocht het gekwetste dier terugvinden. Het ging niet om een ooievaar zo bleek maar om een Europese lepelaar die heel zwaar gekwetst was in de halsstreek.”

Het dier werd overgebracht naar het centrum en de dierenarts werd erbij geroepen. “Na een intense verzorging, waaronder heel wat naaiwerk en het dagelijks toedienen van antibiotica, is onze lepelaar op goede weg. Hij eet dagelijks een portie wormpjes, kleine visjes en garnaaltjes. Van zodra hij volledig is hersteld en het juiste seizoen is aangebroken, zal hij terug bij zijn soortgenoten gebracht worden.”