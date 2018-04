Leonidaswinkel opent deuren 14 april 2018

Elke Buelens (39) opent vandaag haar gloednieuwe Leonidaswinkel in hartje Londerzeel. Hij kreeg de welluidende naam 'Tutti Sjokolati' mee. "Ik heb 18 jaar gewerkt als administratief bediende en was toe aan een nieuwe uitdaging met vooral meer contact met mensen", vertelt ze. "Toen ik zag dat de Leonidaswinkel hier in Londerzeel over te nemen stond, leek mij dat wel een leuk idee. Ik eet namelijk zelf ook graag pralines en chocolade. Ik kan dus min of meer van mijn passie mijn beroep maken nu (lacht)." Vanaf vandaag kan je in de Kerkstraat 4 terecht voor alle mogelijke chocolade lekkernijen. (DBS)