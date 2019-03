Leerlingen Virgo Sapiens stappen, fietsen en dansen 15.000 euro bij mekaar voor goede doelen DBS

28 maart 2019

08u52 0 Londerzeel Bijna 1.200 leerlingen van Virgo Sapiens secundair hebben tijdens een grote solidariteitsactie meer dan 15.000 euro ingezameld ten voordele van acht goede doelen.

De traditionele gesponsorde wandeltocht werd dit schooljaar in een nieuw kleedje gestoken onder impuls van de werkgroep Zinerin. Alle leerlingen kregen voor de krokusvakantie al de kans om in diverse workshops kennis te maken met organisaties die zich inzetten voor anderen. De motivatie om zich te laten sponsoren voor hun sportieve inspanning werd er des te groter door.

Heel wat leerlingen stapten mee in de solidariteitstocht. Anderen kozen voor een fietstocht of de duatlon, gingen een handje toesteken bij Natuurpunt, kregen een rondleiding bij het lokale groentenkwekersbedrijf ‘Seizoenssmaak’ of dansten de ziel uit hun lijf tijdens een initiatie salsa.

De ingezamelde 15.000 euro gaat naar volgende goede doelen: Broederlijk Delen, 11.11.11, Oxfam, Samen tegen Armoede, Natuurpunt en de vzw’s Levedale, Eindelijk en Avalon.