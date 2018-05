Leerlingen leren verantwoord fuiven 26 mei 2018

02u58 0 Londerzeel De zesdejaars van de basisscholen in Londerzeel, Meise en Kapelle-op-den-Bos hebben zich gisteren de benen van onder het lijf gedanst tijdens de MEGA-fuif in zaal 't Centrum in Londerzeel.

Met de MEGA-fuif werd het project 'Mijn Eigen Goed Antwoord' afgesloten. Met dit project wil men jongeren bewust maken van risicogedrag in het algemeen en misbruik van genotsmiddelen in het bijzonder. De nadruk ligt op het aanleren van sociale vaardigheden zoals de omgang met sociale druk en stress, het correct leren contacteren van de nooddiensten en het assertief leren reageren op ongewenste voorstellen en risicovolle uitdagingen. De lessenreeks wordt in de loop van het schooljaar gegeven door verschillende inspecteurs van de politiezone KLM.





(DBS)