Leerlingen bezoeken interactieve Mobibus 22 februari 2018

Nog tot en met 23 februari staat de Mobibus op het Heldenplein. Dat is een interactieve tentoonstelling over het verkeer in een omgebouwde touringcar. De jongeren leren er onder andere bij over zichtbaarheid in het verkeer, veilig fietsen en de dode hoek. De Mobibus is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde met steun van de Vlaamse overheid.





(DBS)