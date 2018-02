Lantmännen Unibake is 'Fabriek van de Toekomst' 08 februari 2018

Lantmännen Unibake uit Londerzeel heeft samen met drie andere laureaten van technologiefederatie Agoria de titel 'Fabriek van de Toekomst' gekregen. Lantmännen Unibake is de op één na grootste industriële bakker van Europa. Er worden baguettes, pistolets en ciabatta's gemaakt voor supermarkten, tankstations, bedrijfskantines en zelfstandige bakkers. Na een dramatische brand die in 2015 de fabriek in de as legde, herrees het bedrijf in recordtempo. Daarvoor wordt tot 2020 100 miljoen euro geïnvesteerd. De fabriek is op de groei gebouwd. Het filiaal, met een oppervlakte van 8.500 vierkante meter, heeft momenteel één productielijn waar elk uur 12.000 stokbroden van de band rollen. Hoewel die ene lijn evenveel kan produceren als de hele fabriek voor de brand, zijn nog twee nieuwe lijnen gepland. Het bedrijf wordt vanuit Zweden geleid door de Vlaming Werner Devinck. In totaal telt Vlaanderen nu 20 Fabrieken van de Toekomst. Bedrijven kunnen het label krijgen als ze bewijzen dat ze toekomstgerichte productiebedrijven zijn die "op een coherente en intelligente wijze de uitdagingen van de vierde industriële revolutie aangaan."





