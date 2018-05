Laatste passage Kyotomobiel 16 mei 2018

02u57 0

De Kyotomobiel van het klimaatproject 'Kyoto in de wijk' van 3W Plus strijkt een laatste keer neer in Londerzeel. In de Kyotomobiel krijgen inwoners gratis begeleiding bij het implementeren van energiebesparende maatregelen in hun woning. Dit kan gaan over zoeken naar een goede aannemer, advies verlenen op basis van een plan, het beoordelen van een ingediende offerte of tips aanreiken om de woning energiezuiniger te maken. De woonconsulent van de gemeente vult het aanbod aan met info over de premies en subsidies, de voordelige Vlaamse energielening en de groepsaankopen van de provincie. Nog tot en met 25 mei staat de Kyotomobiel aan de Sint-Kristoffelkerk in Londerzeel en van 28 mei tot en met vrijdag 1 juni aan de afdeling Grondgebiedszaken in Malderen. De mobiel kan vrij bezocht worden op maandag van 15.30 tot 19 uur en op woensdag en donderdag van 12 tot 15.30 uur. (DBS)