Kruis over populair bedevaartsoord: Calvariebergkapel wordt ontwijd Dimitri Berlanger

02 april 2019

17u41 0 Londerzeel Ooit was het een populair bedevaardsoord, maar nu wordt de Calvariebergkapel - in de volksmond de ‘Bergkapel’ - ontwijd. De laatgotische bedevaartsplaats, gebouwd rond 1515, was het einde van een Kruisweg die vertrok aan de Sint-Kristoffelkerk. Wellicht zullen er in de toekomst onder meer kamerconcerten gegeven worden in het beschermd monument. Voor de overige Londerzeelse kerken wordt een beleidsplan opgesteld voor de toekomstige invulling.

De Calvariebergkapel in de Bergkapelstraat werd destijds opgericht door Mattias Steenbergh, pastoor van Londerzeel, als aandenken aan zijn bedevaart naar het Heilig Graf in Jeruzalem. Hij zou er de Calvarieweg hebben afgemeten om deze later precies over dezelfde afstand in Londerzeel aan te leggen beginnend aan de Sint-Kristoffelkerk, met een kapelletje per statie, en de laatste op de Calvarieberg in de bergkapel. Een aantal van de statiekapelletjes zijn inmiddels gesloopt. Op Goede Vrijdag, Pasen en paasmaandag vereerden vele bedevaarders er de voorbije eeuwen dan ook ‘Christus in het Graf’, net zoals de pelgrims de historische plaatsen in Jeruzalem bezochten. Die traditie werd uiteindelijk stopgezet.

Bisschop moet beslissen

De gemeenteraad heeft nu de ontwijding van de Calvariebergkapel goedgekeurd en het dossier wordt nu naar de bisschop gestuurd, die de finale beslissing zal nemen. “Uiteraard is hij al op de hoogte en zal dat ook effectief zo beslist worden”, vertelt burgemeester Conny Moons (LWD). Nadien volgt nog de goedkeuring van de federale overheid.

De ontwijding is een logische stap volgens Moons. “Hoewel de kapel niet meer gebruikt wordt voor sacrale activiteiten, heeft de gemeente in 2012 nog 51.000 euro geïnvesteerd voor instandhoudingswerken. Dat is niet meer te verantwoorden."

De gemeente heeft al nieuwe plannen klaar liggen. “Onze bedoeling is om er een socio-culturele bestemming aan te geven, zodat iedereen ervan kan genieten. De verschillende niveau’s en etages in de kapel lenen zich bijvoorbeeld uitstekend tot kamerconcerten. Ook een ontmoetingsplaats voor de buurt is een optie, net als tentoonstellingen.”

Kerkbeleidsplan

Voor de overige kerken in Londerzeel wordt een kerkbeleidsplan opgemaakt om te bekijken welke invulling deze kunnen krijgen. “We zijn daar sinds een paar weken mee bezig. In de kerk van Londerzeel centrum worden nu al bijvoorbeeld concerten van muziekacademie en fanfare gehouden. We zullen daar verder nog in samenwerken met de kerkbesturen. De gemeente moet nog steeds investeren in de kerken. Het is dan ook logisch dat er gezien het fors geslonken aantal kerkgangers een ‘dubbel gebruik’ wordt voorzien.”