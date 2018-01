Krantenwinkel dag dicht door langdurige stroompanne 02u43 0 Lukas Uitbater Erik Pelemans moest zijn zaak 't Krantje noodgedwongen dicht houden. Londerzeel De stationsbuurt heeft gisteren tot een stuk in de namiddag zonder stroom gezeten. Zondag rond middernacht viel de elektriciteit uit bij een tiental gezinnen. Erik Pelemans moest daardoor zijn krantenwinkel 't Krantje op Klein Holland noodgedwongen dichthouden. "Een ramp voor mij", klonk het.

Pelemans voelde de bui 's nachts al hangen na een alarmmelding, 's ochtends werd zijn vrees bevestigd. "Met man en macht heeft netbeheerder Eandis gezocht naar de oorzaak van de panne, maar het bleef maar duren. En dat op de eerste werkdag na de kerstvakantie. Normaal gezien krijg ik dan nog meer volk over de vloer. 'Verloren maandag' heeft zijn naam niet gestolen wat mij betreft", aldus de krantenwinkeluitbater.





Pas rond 14 uur was er opnieuw stroom. Te laat voor Pelemans, want op maandagmiddag is zijn winkel sowieso gesloten. Vandaag opent hij - zonder nieuwe tegenspoed - opnieuw de deuren. Mogelijk is de kous wel nog niet af wat de problemen met de stroomvoorziening betreft. "Er zouden bij de heraanleg van de straat 1,5 jaar geleden kabels geraakt zijn en mogelijk niet goed hersteld zijn. De elektriciteitsmaatschappij heeft nu voor een noodoplossing gezorgd, en volgende week wordt er verder gewerkt."





Eandis geeft toe dat een en ander veel tijd in beslag heeft genomen. "Er moest een meetwagen ter plaatse komen om te bepalen waar de kortsluiting op de laagspanningskabel zich juist had voorgedaan", zegt woordvoerder Jean-Pierre Blomme. "Daarna moest er nog gegraven worden om de herstelling uit te voeren." Dat er bij de heraanleg van de straat mogelijk nog (andere) schade is aangericht, wordt door Blomme niet uitgesloten. "Dat moeten we nu bekijken." (DBS)