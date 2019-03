KLM-zone geliefkoosd terrein voor drugsdealers: opnieuw verdachte met cocaïne en grote som geld opgepakt Dimitri Berlanger

09u28 0 Londerzeel De politie van de zone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) heeft vorig weekend een drugsdealer bij de lurven gevat in Londerzeel. De man sloeg op de vlucht bij een verkeerscontrole maar kon toch onderschept worden. Hij was in het bezit van 2.300 euro en 15 individuele verpakkingen cocaïne. De KLM-zone lijkt het geliefkoosde terrein voor drugsdealers want ook de voorbije maanden werden verdachten met drugs en grote sommen cash betrapt.

De feiten deden zich voor in de nacht van vrijdag 22 op 23 februari. Toen de 24-jarige bestuurder van een BMW 1 serie de verkeerscontrole opmerkte, sloeg hij op de vlucht en reed een doodlopende straat in. Daar kon hij tegengehouden worden. De drugs en het geld zijn in beslag genomen. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst.

Volgens het parket Halle-Vilvoorde is het niet de eerste keer dat er in de zone een dealer op heterdaad betrapt wordt. “Hetzelfde gebeurde in de nacht van 7 op 8 december tijdens een verkeerscontrole in Meise”, zegt woordvoerder Gilles Blondeau. “Een 19-jarige man uit Vilvoorde had 6 individuele verpakkingen cocaïne en simkaarten met klantenbestanden bij zich. In de nacht van 17 op 18 november is dan weer tijdens een verkeerscontrole in Kapelle-op-den-Bos een 23-jarige man, eveneens uit Vilvoorde, betrapt met een gebruikershoeveelheid cannabis en 2.330 euro op zak.”

Op 21 juli heeft de lokale recherche in Meise ook al een voertuig onderschept. De 23-jarige Albanese bestuurder, die illegaal in het land verbleef, had een 60-tal hoeveelheden cocaïne in de wagen liggen. “Tijdens de huiszoeking op zijn verblijfplaats werd er nog een hoeveelheid cocaïne en 7.500 euro aangetroffen. Ook dit geld en de drugs zijn in beslag genomen. In dit laatste dossier werd eveneens een onderzoeksrechter met de feiten gelast.”