Klinken op het nieuwe jaar DBS

26 december 2018

09u02 0 Londerzeel Brouwerij Palm en de gemeente Londerzeel trakteren alle inwoners op zondag 13 januari op een drankje ter gelegenheid van het nieuwe jaar.

‘Place to be’ is gemeenschapscentrum Gerard Walschap van 11 tot 13 uur. De inwoners kunnen er samen met hun buren, vrienden en kennissen elkaar een gelukkig en gezond nieuw jaar wensen bij een fris glas of een dampend kopje koffie of soep. Londerzeelse jeugdverenigingen zorgen voor een hapje.