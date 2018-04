Kleuters voortaan naar 'De Vlindertuin' CENTRUMSCHOOL STELT NIEUWE AFDELING VOOR DIMITRI BERLANGER

19 april 2018

02u29 0 Londerzeel Het is zover: de gloednieuwe kleuterafdeling van de Centrumschool in de Lijsterstraat heeft gisteren eindelijk de deuren geopend. En meteen werd ook de nieuwe naam 'De Vlindertuin' bekendgemaakt.

De gebouwen van de kleuterschool in de Lijsterstraat 7 werden opgetrokken in de vroege jaren 70. Het werd een bloeiende onderwijsinstelling, met ooit nog meer dan honderd kleuters. Het succes was een gevolg van de rustige ligging en de afzonderlijke kleuterafdeling.





Maar in 2014 bleek het schoolgebouw sterk verouderd te zijn. De houten paviljoenen waren helemaal afgeleefd en voldeden niet langer aan de moderne vereisten. In samenspraak met de Onderwijskoepel Van Steden en Gemeenten (OVSG) besliste het gemeentebestuur van Londerzeel om via 'promotiebouw' werk te maken van een nieuwe school. Op deze manier kon er gebouwd worden met het oog op een groeiend leerlingenaantal (honderd kinderen) en werd de school na oplevering onmiddellijk eigendom van de gemeente.





In augustus van vorig jaar gingen de bouwwerken van start. Maar die liepen heel wat vertraging op. De verhuis had eigenlijk al in de kerstvakantie moeten plaatsvinden, maar zelfs de tweede deadline in de krokusvakantie werd niet gehaald. "Ondanks die vertraging mag het resultaat vandaag gezien worden", zegt schepen van Onderwijs Veerle Pas (CD&V). "De nieuwe school is energiezuinig, heeft vijf ruime klassen met veel lichtinval, een overdekte speelplaats, klastuintjes,..."





Symboolklassen

Juf Marijke, juf Peggy, juf Inge, juf Greet, juf Ann, meester Tommy, juf Katrijn en directeur Katelijne Jespers zijn dan ook klaar voor het onderwijs van morgen. "De klasjes kregen allemaal een symbool: de bloemenklas, de rupsenklas en de vlinderklas", toont directrice Jespers. "Die symbolen staan voor de groei van de kleuters: ze beginnen aan dit grote avontuur als bloempjes, worden rupsjes, en groeien uit tot prachtige vlinders, klaar om naar de grote school te vliegen." En daarom kreeg de school ook de toepasselijke naam 'De Vlindertuin'.





Vrijdag vlinderdag

In hun vernieuwde school kunnen de kleuters bovendien spelen op een grote, overdekte speelplaats met losse speeltoestellen. En op vaste dagen mogen ze steppen. "Elke klas heeft een klastuin en iedere vrijdag is het 'vlinderdagje'. Dan spelen alle kleuters door elkaar bij de juf of meester van hun keuze."





De voorlopige kostprijs van de bouw, de aankoop van meubilair, en de werken die in eigen regie uitgevoerd werden, bedraagt 885.000 euro. De inschrijvingen van nieuwe kleuters verlopen intussen vlot.