Kleuters helpen handje om betonnen speelplaats groene make-over te geven Nieuwe bomen, planten en haagjes worden geplant en 150m2 verharding verdwijnt DBS

25 maart 2019

17u00 0 Londerzeel De Steenhuffelse kleuters kunnen binnenkort hun hartje helemaal ophalen tijdens de speeltijd. De grijze betonnen speelplaats van kleuterschool De Huffeltjes krijgt tijdens de Paasvakantie namelijk een groene en avontuurlijke make-over. In totaal wordt er meer dan 150 m2 verharding weggenomen.

Tijdens de opendeurdag van De Huffeltjes gaven het schoolteam, werkgroep ‘Groene Speelplaats’ en het Feestcomité van de kleuterschool met veel enthousiasme het startschot voor het vergroeningsproject van de speelplaats. Kleuters werden tijdens inhuldiging betrokken in het feestgebeuren en de plannen voor ‘hun’ speelruimte. Burgemeester Conny Moons en Schepen van Onderwijs Greet Segers knipten het groene klimoplintje door. Ze namen ook de eerste steen weg, de allereerste van honderden grijze oude klinkers die uitgebroken zullen worden en vervangen door waterdoorlatende zachte beplanting.

Niets zo uitnodigend om te spelen en op ontdekking te gaan als de natuur. Dat is de voornaamste beweegreden om de grijze betonnen speelplaats een grondige make-over te geven. Concreet worden er vier nieuwe bomen geplant, komen er verschillende haagjes en drie grote muren krijgen groene planten aangeplant. In totaal wordt er meer dan 150 m2 verharding weg genomen. Daarbij komen enkele natuurlijke spelelementen waar de kleuters naar hartenlust in, op en onder kunnen ravotten.

“We kiezen voor een duidelijke en tastbare vergroening van onze speelplaats die mooi, ontspannend en educatief is”, zegt directrice Christa De Velder. “Op die manier creëren we een gezonde omgeving voor kinderen en volwassenen en leren we de kinderen zorg te dragen voor milieu en natuur. De speelplaats wordt echt een verlenging van onze klaslokalen voor de vier groepen van kleuters op onze school. Zo kan elke groep zijn gading vinden in het nieuwe groene hoekje.”

Alle kleuters worden tijdens het hele project betrokken op een educatieve manier. Zo leren ze over bomen, planten, bijtjes en andere insecten. Ze maken werkstukjes, insectenhotelletjes en krijgen bezoek van een echte imker. Ze worden allemaal meegenomen in het verhaal van ‘Boom zoekt school’, maar elke kleuterklas heeft zijn eigen projectje waardoor de kleuters echt betrokken zijn op maat van hun eigen leeftijd en klasomgeving: een insectenhotel bouwen, vogelkastjes timmeren of een maquette van hun droomspeelplaats maken.

Uiteindelijk zullen ze er de laatste dag voor de paasvakantie als heuse werkmannen en -vrouwen invliegen en mogen ze eigenhandig stenen uitbreken. Wanneer ze na de vakantie terugkeren zal de groene ‘make-over’ van hun speelplaats voltooid zijn.

Het vergroeningsproject wordt gefinancierd door de kas van het Feestcomité, opgericht door een stel geëngageerde ouders die de kleine kleuterschool een warm hart toedragen. Zij organiseren verschillende activiteiten om geld in het laatje te brengen.“Met dit mooie project kunnen we echt de vruchten plukken van jarenlang ‘hard werken’ en iets groter en heel concreets realiseren voor onze kleuters,” dixit het Feestcomité. Subsidies werden ook aangevraagd bij ‘Natuur op school’ van de provincie Vlaams-Brabant.