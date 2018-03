Kleuterhappening in Sporthal Verma 07 maart 2018

De gemeentelijke sportdienst organiseert op woensdag 14 maart een kleuterhappening voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Afspraak van 14 uur tot 16.30 uur in Sporthal Verma, Opdorpstraat 2. Daar wachten springkastelen, puzzels, treintjes, auto's, een klim- en klauterparcours,... Deelnemen kost 3 euro per kleuter, ter plaatse te betalen. Inschrijven is wel verplicht, en kan via www.londerzeel.be/kleuterhappening-inschrijving. Begeleiding door de ouders is noodzakelijk.





(DBS)