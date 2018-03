Kip- en ribfestijn 02 maart 2018

Voetbalclub Delta Londerzeel nodigt op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 maart iedereen van harte uit op het derde kip- en ribfestijn. Op vrijdag en zaterdag ben je welkom van 18 tot 22 uur in de kantine aan de terreinen in de Meerstraat 268. Op zondag kan je er terecht van 11 tot 14.30 uur. Op het menu staan kip en ribbetjes met frietjes of kroketjes. Voor de kids zijn er chicken nuggets. Wie op zondag komt, kan aansluitend de wedstrijd tegen Asse-Zellik 2002 bijwonen.





(VDGM)