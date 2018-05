Kinderjaarmarkt schot in de roos 23 mei 2018

De kinderjaarmarkt in de Smisstraat stond gisteren weer garant voor een namiddagje vertier voor kinderen, ouders en grootouders. Ze konden een standje bezetten op de rommelmarkt of met hun favoriete huisdier deelnemen aan de dierenprijskampen. Er was ook heel wat randanimatie zoals een klimmuur, een clown en een draaimolen. Aanvankelijk was de zon nog volop van de partij, maar ook de regen nadien kon de pret niet bederven. De voorziene spijs (spaghetti, balletjes met krieken of grill ham) en drank waren op dat moment uiteraard welgekomen. Het was al de vierde dag van het lange kermis- en jaarmarktweekend met zondag ook de Sint-Genovevaprocessie als een van de hoogtepunten. Traditioneel werden de feestelijkheden 's avonds afgerond met vuurwerk. (DBS)