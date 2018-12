Kerstmis vieren tussen de dieren WHW

16 december 2018

18u37 0 Londerzeel Tientallen mensen hebben vandaag al kerstmis gevierd in een bijzonder decor. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren organiseerde immers zijn eerste kersthappening.

“Het aantal op te vangen dieren (5.276 exemplaren in 2018) stijgt jaarlijks en kost handenvol geld. Gezien we slechts gedeeltelijk (27%) gesubsidieerd worden door de overheid organiseren we regelmatig evenementen om aan de nodige centen te geraken”, gaf de organisatie tekst en uitleg bij het nut van de kersthappening. Daarom konden de bezoekers genieten van een rondleiding door het centrum, gevolgd door een pannenkoek met wat glühwein. Iedereen kan trouwens zijn steentje bijdragen aan het welzijn van de dieren. Door storting van 10 euro op het rekeningnummer BE 31 7510 0320 2555 wordt u lid van de vzw.