Jonge ondernemers starten traiteursdienst Kok&Co DBS

26 november 2018

18u25 0 Londerzeel Drie vrienden uit Londerzeel starten samen de traiteursdienst Kok&Co op.

Omar Verhoeven, Ward Lanszweert en Stan De Pauw zijn Chiro-maten. De drie goede kameraden hebben nu naar eigen zeggen ‘meer tijd dan geld’, en hebben daarom het idee om iets te ondernemen. “Ward en ik zijn actief in de communicatiesector en wij vonden dat het hoog tijd werd dat Londerzeel en omstreken de kans kreeg om te proeven van het talent van kok Omar”, vertelt Stan. “Omar volgde een koksopleiding bij de gerenommeerde hotelschool Spermalie en deed al ervaring op bij verschillende restaurants en cateringbedrijven. Momenteel is hij actief in De Warande in Brussel.”

“Onze ambitie? We willen ieders goede smaak prikkelen tijdens de feestdagen, van vegetariërs tot visliefhebbers, van jong tot oud.” Of dit project na de feestdagen stopt, dat bekijken ze nog. “Eerst afwachten wat het wordt, maar we staan voor alle uitdagingen open.”

Het volledige menu en de webshop zijn te vinden via www.studioambriage.be. Voor meer info: stan@studioambriage.be.