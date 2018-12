Jong en oud in de weer met creatieve kerstballen DBS

26 december 2018

18u37 0 Londerzeel Bij heel wat Londerzeelse gezinnen hangen geen doorsnee kerstballen in de boom. Jongeren én volwassenen leerden namelijk tijdens een workshop van ‘LonderLab’ in de Londerzeelse bib om hun eigen creatieve kerstbal te maken.

Via het gratis programma tekenprogramma Inkscape slaagden de deelnemers erin om een unieke kerstbal te ontwerpen. Met een lasercutter werd het ontwerp uitgesneden en vervolgens gegraveerd in een materiaal naar keuze. De alternatieve kerstbal belandde in de bibboom of kon ook meegenomen worden om in de eigen boom te hangen. Het ontwerpbestand werd ook gepubliceerd op www.londerlab.be/denboomin, zodat iedereen de kerstbal kan komen lasersnijden en -graveren.