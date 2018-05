Jeugddienst organiseert Samenspeeldag 05 mei 2018

02u46 0

Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen zich tijdens de 'Samenspeeldag' op woensdag 16 mei uitleven met hun ouders en grootouders op het terrein van de speelpleinwerking in de Holle Eikstraat. Tijdens de 'Pagaddertocht' gaan ze samen op zoek naar een piratenschat. Te voet, met de fiets of in een gocart... het kan allemaal. Tijdens de zoektocht moeten heel wat hindernissen overwonnen worden: een klimtoren, een schietstand met loodjes, een workshop medaille beitelen, een piratenspel van de bib, natuurateliers ... Je kan je ook laten schminken als een echte piraat. Deelname aan de Pagaddertocht is gratis. Deelnemers kunnen een gocart huren, mits betaling vooraf (cash) bij de Jeugddienst, Malderendorp 14. Inschrijven kan tot en met zondag 14 mei via www.londerzeel.be/pagaddertocht-inschrijving of 052/31.94.62. (DBS)