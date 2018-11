Jerico schenkt extra hartstarter aan gemeente DBS

12 november 2018

17u50 0 Londerzeel De 23-jarige Jerico, die zijn broer Keoni gered heeft dankzij het snel toepassen van reanimatie, heeft een defibrillator aan de gemeente Londerzeel geschonken. Die had hij gekregen van de vzw Heartsaver naar aanleiding van het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again,’ waarin het hele verhaal aan bod kwam.

Het was een geluk bij een ongeluk voor het gezin Moeyersons uit Londerzeel. Jerico redde het leven van zijn jongste broer Keoni dankzij zijn cursus reanimatie. “Had Jerico die niet gevolgd, waren wij een kind kwijt”, zegt hun vader.

Jerico nam het met een onwaarschijnlijke koelbloedigheid van hem over toen op een nacht het onwaarschijnlijke gebeurde met zijn toen 15-jarige broer Keoni. “Want ik wist wél hoe het moest”, vertelde Jerico eerder in deze krant. “Als redder in zwembaden had ik die cursus ooit moeten volgen. Ik hing al met de 112 aan de lijn, gaf de telefoon door aan papa en begon hartmassage en mond-op-mondbeademing te geven.”

Het relaas van het koelbloedige optreden van Jerico maakte heel veel indruk, onder meer op Heartsaver, een vzw die ervoor ijvert om het aantal publiek beschikbare hartstarters of automatische externe defibrillatoren (AED’s) in België te verhogen. “Daarom hebben we deze hartstarter, AED-buitenkast en de bijhorende signalisatie aan hem geschonken”, zegt Luc Ketele van de vzw. “We hopen met deze bijdrage Londerzeel alvast weer een beetje ‘hartveiliger’ te maken. Het gebruik van een hartstarter verhoogt exponentieel de overlevingskans. Hoe sneller de toediening van de eerste schok bij een slachtoffer, hoe groter de kans op overleving. Onze vzw pleit dan ook voor veel meer publieke hartstarters in woonwijken.”

De precieze locatie van de nieuwe hartstarter moet nog besproken worden met het gemeentebestuur. Londerzeel heeft sinds kort al vier AED-toestellen: aan het administratief centrum, sporthal Verma, sporthal Ter Elst en GC Gerard Walschap.