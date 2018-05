Jaarmarktweekend in aantocht 09 mei 2018

In Sint-Jozef Londerzeel staat het verlengde Hemelvaartweekend helemaal in het teken van de kermis met elke dag een rijkgevuld feestprogramma. Zaterdag vanaf 14 uur is het ook jaarmarkt. Je kan dan terecht in Topmolen, de Sint-Jozefstraat, J. Hammeneckerstraat en Nieuwstraat voor dierenprijskampen voor paarden, geiten, schapen en kleinvee. Er is ook een demostand van de belangrijkste rundveesoorten met vakkundige uitleg. Kinderanimatie en een tentoonstelling van nieuwe wagens mogen ook niet ontbreken. De lokale verenigingen zorgen voor drank- en eetstandjes en om 16 uur is er de broodjesworp met als hoofdprijs een gouden juweel. Vanaf 18 uur is er ook nog kermisbal op de parking aan het GC Gerard Walschap. (DBS)