Inwoners kunnen zelf oplossing voor overstromingen aanreiken DBS

27 maart 2019

12u57 0 Londerzeel Inwoners van Londerzeel en Meise kunnen suggesties doen om wateroverlast te voorkomen. De betrokken gemeenten en provincies hebben samen met de Vlaamse Milieumaatschappij een charter ondertekend waarin ze zich engageren om oplossingen te vinden voor het overstromingsrisico in de vallei van de Vliet-Molenbeek.

De vallei van de Vliet-Molenbeek bestaat uit de Grote en Kleine Molenbeek die vanuit de Vlaams-Brabantse gemeenten in Puurs-Sint-Amands samenvloeien in de Vliet. Deze mondt even verderop uit in de Rupel.

Risico blijft bestaan

Ondanks de vele infrastructuurwerken die de Vlaamse overheid al realiseerde, zoals de aanleg van wachtbekkens, blijft het risico op wateroverlast bestaan. Gevreesd wordt dat dit risico nog zal toenemen met de heviger regenbuien die in het kader van de klimaatverandering voorspeld worden.

Iedereen kan vanaf nu via vliet-molenbeek.riviercontract.be oplossingen aanreiken en deelnemen aan overlegmomenten. Rond de jaarwisseling wordt een event georganiseerd waar de beste ideeën worden voorgesteld. Nadien wordt een riviercontract opgesteld voor de vallei. Op de website kunnen omwonenden zich ook informeren over het risico dat zij lopen.