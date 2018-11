Inrichting voor ontmoetingsplaats kiezen DBS

14 november 2018

17u25 0 Londerzeel Inwoners kunnen nog de hele maand hun voorkeur meedelen voor de inrichting van een ontmoetingsplaats in Londerzeel Sint-Jozef. Naast de ingang van het GC Gerard Walschap wordt een groen plekje voorzien waar jong en oud mekaar kunnen ontmoeten.

Er zijn drie mogelijke ontwerpen voor de inrichting: één ontwerp in hout, één in kunststof en één in loungevorm. Stemmen voor je favoriete ontwerp op CitizenLab kan tot en met vrijdag 30 november. Iedereen kan meestemmen.

Op zondag 7 oktober 2018 werden de buurtbewoners van de straten omheen het Gemeenschapscentrum al geïnformeerd over de drie mogelijke ontwerpen. Nadien konden zij als eerste hun stem uitbrengen op het ontwerp van hun voorkeur.