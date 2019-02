Infomoment over werken Maldersesteenweg DBS

20 februari 2019

15u38 0 Londerzeel Hoogspanningsnetbeheerder Elia organiseert op dinsdag 26 februari in samenspraak met de gemeente Londerzeel een infomoment over de werken op de Maldersesteenweg tussen de Broekstraat en de Sint-Jozefstraat.

De werkzaamheden voor de aanleg van de ondergrondse kabelverbinding starten midden maart en duren volgens de huidige planning tot juli. Omwonenden in de buurt van de werfzone werden reeds op de hoogte gebracht van het infomoment met een brief in de bus.

Tijdens het infomoment zijn de projectverantwoordelijken van Elia en de aannemer die de werken uitvoert, aanwezig om vragen over de omleiding, de bereikbaarheid van woningen en de fasering van de werken te beantwoorden. Er is ook aandacht voor het ruimere kader waarbinnen deze werken plaatsvinden.

Het infomoment vindt plaats in het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44 en is doorlopend te bezoeken tussen 19 en 20.30 uur.