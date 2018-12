Infomoment over pilootproject rond mantelzorg DBS

03 december 2018

19u00 0 Londerzeel In het GC Gerard Walschap wordt op maandag 10 december een infomoment voor mantelzorgers georganiseerd.

Het sociaal innovatiebureau !DROPS en Kom op tegen Kanker willen in samenwerking met de gemeente Londerzeel een pilootproject opzetten rond het thema ‘Mantelzorg’. ‘De MantelzorgHub’ wil mantelzorgers samenbrengen, versterken en inpikken op concrete noden en behoeften. Hiervoor willen !DROPS en de gemeente Londerzeel nauw samenwerken met zowel mantelzorgers als lokale zorgorganisaties.

Als startschot wordt dus een infomoment voor mantelzorgers georganiseerd op maandag 10 december om 19 uur in het GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44 in Londerzeel Sint-Jozef. Tijdens deze samenkomst worden het doel en de mogelijkheden van het project nader toegelicht. Je kan als aanwezige mantelzorger ook je stem laten horen over jouw specifieke uitdagingen en ideeën voor Londerzeel. Achteraf kan er rustig nagepraat worden bij een tas koffie of een fris glas.

