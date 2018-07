Inbrekers richten ravage aan in Virgo Sapiens 28 juli 2018

02u30 0

Dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in de kleuter- en de lagere school van Virgo Sapiens in Londerzeel. Er werd geld meegenomen, maar de dieven richtten ook een grote wanorde aan in de gebouwen. De leerkrachten zullen er alles aan doen om de lokalen tijdig opnieuw netjes te krijgen. Momenteel ontbreekt elk spoor naar de daders. De lokale politie KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) lanceert een oproep naar getuigen. Wie iets verdachts gezien heeft in de nacht van woensdag op donderdag wordt gevraagd contact op te nemen met de politiezone via het nummer 0800/90.333 of via mail naar pz.klm@police.belgium.eu. (DBS/RDK)