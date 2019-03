Illegalen springen uit vrachtwagen langs A12: 13 personen opgepakt door politie Dimitri Berlanger

26 maart 2019

10u29 35 Londerzeel In Londerzeel zijn vanochtend een groot aantal illegalen uit een Hongaarse vrachtwagen gesprongen aan een kruispunt op de A12. Ze namen de benen richting Londerzeel centrum. De politie van de zone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) heeft in totaal 13 transmigranten opgepakt.

De vrachtwagen in kwestie had zich dinsdagochtend rond 6.40 uur aan de kant van de weg gezet ter hoogte van het kruispunt van de A12 in Londerzeel. “Het is niet duidelijk of de chauffeur iets gehoord heeft, of dat ze gewoon zelf de laaddeuren hebben opengemaakt toen hij stilstond”, zegt woordvoerder Freddy Van Heymbeeck van de politiezone KLM.

Eritrea

Feit is dat er meteen heel wat personen op de vlucht sloegen richting Londerzeel centrum. Getuigen spreken zelfs over 30 mensen, maar dat cijfer werd nergens bevestigd. “We hebben uiteindelijk 13 transmigranten opgepakt”, vervolgt Van Heymbeeck. “Ze zijn afkomstig uit het Oost-Afrikaanse land Eritrea. De procedure zal gevolgd worden in samenspraak met de Dienst Vreemdelingenzaken. Hun identiteit zal nagetrokken worden en dan zal er beslist worden wat er moet gebeuren. Als ze illegaal in het land verblijven, zullen ze het bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. Het kan ook dat ze overgebracht worden naar het asielcentrum. De afhandeling zal waarschijnlijk de hele dag in beslag nemen.”