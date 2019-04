Huisje ‘Helsen’ blijft in handen van gemeente: “Zo’n strategisch stukje grond verkoop je niet” Dimitri Berlanger

10 april 2019

14u44 0 Londerzeel Het huisje ‘Helsen’ in Malderen wordt dan toch niet verkocht. De nieuwe coalitie heeft de beslissing van het vorige gemeentebestuur om het verkrotte pand naast de gemeentelijke loods te verkopen teruggedraaid. “Zo’n strategisch stukje grond verkoop je niet”, zegt burgemeester Conny Moons (LWD). Een exacte bestemming is er wel nog niet. Het huisje wordt alleszins gesloopt.

Huis Helsen, het gebouw in Malderendorp 16, gelegen naast de ingang van de dienst Grondgebiedszaken, staat al een hele poos te verkrotten. Het stond te koop, maar deze verkoop wordt nu stopgezet door de nieuwe coalitie.

“Wij zijn consequent want in de oppositie hebben wij ons altijd verzet tegen een verkoop”, zegt burgemeester Moons. “Daarvoor is het perceel te strategisch gelegen aansluitend aan de gebouwen van de Dienst Grondgebiedzaken. Zo hypothekeer je de toekomst van de gemeentesite: aan die kant is het de enige uitbreidingsmogelijkheid.”

De gemeente kocht het pand onder CD&V-bestuur in 2008 voor 145.000 euro nadat de toenmalige eigenaars waren overleden. Vorig jaar besliste de meerderheid om het om budgettaire redenen te verkopen.

“Voor een meerwaarde van amper 5.000 euro meer”, zucht Moons. “Terwijl we daarnaast met een gebouw van de technische dienst zitten dat niet meer van deze tijd is.”

Een exacte bestemming is er wel nog niet al zal het pand, dat intussen al tien jaar staat te verkrotten, sowieso gesloopt worden. “Het staat vast dat we een privaat-publieke samenwerking zullen aangaan waarbij bijvoorbeeld op de verdiepingen een aantal appartementen komen en op het gelijkvloers een aantal gemeentelijke diensten. Er is evenwel nog geen definitief plan.”

Gemeenteraadslid Tom Troch (Pro1840) stelde voor om er de bibliotheek van Malderen in onder te brengen. “Malderen is de enige deelgemeente die nog een uitleenpost heeft, maar die staat al jaren ter discussie. Bovendien is de huidige locatie van de uitleenpost dringend aan vernieuwing toe”, aldus Troch die in de vorige legislatuur nog de verkoop steunde. “Daarnaast moeten er nog enkele veranderingen gebeuren aan de infrastructuur van de dienst Grondgebiedszaken, zoals de uitbreiding van de dienst omgeving, die nu krap behuisd is. Door het huis Helsen om te vormen tot een bibliotheek, slaan we meerdere vliegen in één klap.”

“Mijn klomp brak toen ik dit hoorde”, reageert Moons. “In de vorige legislatuur luidde het nog dat de bib daar niet kon blijven in het kader van de centralisatie van diensten. Dat stond zo in het meerjarenplan. En nu zou het plots wel kunnen. Ik ga mij niet vastrijden door hier meteen op te antwoorden maar de kans dat de bib er zal worden ondergebracht is eerder kleiner dan groter. We gaan ons daarin ook nog laten adviseren.”