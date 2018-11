Houten kerstfiguren voor ‘De Warmste Week’ DBS

18u37 0 Londerzeel Ondernemersgroep Londerzeel (OGL), Unizo en de gemeente doen mee met de ‘Warmste Week’ en organiseren de ‘Warmste verkoop van houten kerstfiguren’.

Vanaf maandag 12 november tot zondag 9 december kan je in het administratief centrum (Brusselsestraat 25) en bij de deelnemende handelaars houten kerstfiguren kopen aan 5 euro per stuk. De opbrengst van de actie gaat naar ngo Trias, een niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie met hoofdzetel in Brussel die wereldwijd boeren en ondernemers verbindt en probeert om samen hun dromen waar te maken.

Wie creatief is of gewoon handig kan de kerstfiguurtjes ‘pimpen’ en mee de grote kerstbomen versieren die opgesteld staan in de dorpskernen. Op zaterdag 8 december om 20 uur kan je terecht aan de kerk van Malderen, op zondag 9 december om 14.30 uur aan de kerk van Londerzeel en op zondag 9 december om 18 uur aan de kerk van Steenhuffel. Tegelijk kan je genieten van de gezellige sfeer, een hapje en een drankje.

Voor meer info over deze actie kan je terecht bij de deelnemende handelaars of neem contact op met de dienst Duurzaamheid via duurzaamheid@londerzeel.be - 052 39 92 67.