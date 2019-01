Hommeles over afgelaste gemeenteraad Oppositiepartij N-VA roept vergadering toch in tegen wil meerderheid Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

15 januari 2019

17u25 0 Londerzeel Het zit er opnieuw bovenarms op tussen Londerzeels burgemeester Conny Moons (LWD) en haar voorganger Nadia Sminate (N-VA). Aanleiding is de eenzijdige beslissing van de meerderheid om de gemeenteraad van 22 januari te annuleren ‘wegens besparingsredenen’. ‘Not done’, meent Sminate, die nu zelf een gemeenteraad organiseert.

Afgelopen vrijdag kregen alle gemeenteraadsleden van Londerzeel een mail: de gemeenteraad van 22 januari wordt verplaatst naar 12 februari. “Op 7 januari vond de installatievergadering plaats en op 10 januari kwam het schepencollege (dat uit LWD, CD&V en Groen bestaat, red.) voor het eerst samen”, zegt burgemeester Conny Moons. “De eerste vergadering van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (het vroegere OCMW) stond pas afgelopen maandag op de agenda. Daarom achtten we het weinig zinvol om nu al een gemeenteraad te organiseren, zeker omdat er geen dringende zaken op de agenda zouden staan. Als gemeente is het belangrijk om kostenbesparend te werken, dus we vinden het zonde om de belastingbetaler te laten opdraaien voor een gemeenteraad waar eigenlijk niets belangrijks beslist zou worden.”

Huishoudelijk reglement

Volgens Nadia Sminate, die op 14 oktober met N-VA tien zetels behaalde, maar buitenspel gezet werd, zijn er andere redenen voor het annuleren van de gemeenteraad. “De nieuwe meerderheid heeft namelijk nog geen nieuw huishoudelijk reglement opgesteld”, klinkt het. “En dat reglement moet goedgekeurd worden op de eerstvolgende gemeenteraad. Omdat men er veel te laat mee begonnen is, is die termijn niet haalbaar. Pas zaterdag, een dag nadat we vernamen dat de gemeenteraad uitgesteld werd, kregen we een voorstel van de burgemeester om met de verschillende fracties samen te zitten over dat reglement.”

Nog volgens Sminate is het verplaatsen van de gemeenteraad niet conform het huidige reglement. “Dat zegt dat de gemeenteraadsleden elke vierde dinsdag van de maand moeten samenkomen. Zo’n vergadering nu plots zonder overleg verplaatsen is ‘not done’. Op deze manier wordt de oppositie monddood gemaakt. In september toen we zelf nog aan de macht waren, vroegen we aan de oppositie om de gemeenteraad te annuleren. Toen liet Conny Moons weten dat het democratisch recht daardoor aangetast zou worden, dus hebben we uiteindelijk toch een gemeenteraad georganiseerd. Nu verplaatst ze zelf een vergadering en wel zonder enig overleg. Als een meerderheid beslist om een gemeenteraad af te gelasten uit besparingsoverwegingen, dan kunnen we beter elke gemeenteraad annuleren. Maar het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er tien gemeenteraden per jaar zijn. Gelukkig maar, anders zou Londerzeel een dictatuur worden.”

Portemonnee

Uiteindelijk zal er volgende week dan toch vergaderd worden. Sminate riep namelijk zélf een gemeenteraad bij mekaar en stelde een agenda op. “We zullen dinsdag dan ook met een voltallige meerderheid aanwezig zijn”, verzekert Moons. “Al betreur ik het wel dat N-VA hierdoor rechtstreeks in de portemonnee van onze inwoners zit. Na amper drie weken nieuw beleid nu al een gemeenteraad afdwingen, getuigt van puur populisme. Zeker omdat er op de agenda alleen maar punten staan die ook vóór december, toen N-VA nog aan de macht was, behandeld hadden kunnen worden.”