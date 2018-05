Hinder door Great Brewers Marathon 29 mei 2018

De derde editie van de Great Breweries Marathon vindt nu zondag plaats. Lopers en wandelaars hebben ook dit jaar de keuze tussen een volledige marathon of een parcours van 25 kilometer. Door het evenement zal het verkeer hinder ondervinden. Het parcours, met start en aankomst aan de terreinen van brouwerij Duvel in Breendonk, verbindt de brouwerijen Palm, Bosteels en Duvel met elkaar via rustige en landelijke wegen. In Londerzeel zijn er drie degustatiepunten: in brouwerij Palm in Steenhuffel, op een weide in Sneppelaar en op een weide in de Marselaerdreef. (DBS)