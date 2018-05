Het Zomerhuis genomineerd voor eerste ZiA 26 mei 2018

Het project 'Ontmoeting in Het Zomerhuis' is genomineerd voor de allereerste ZiA. De ZiA (Zorg in Actie) bekroont de creativiteit en inzet van lokale besturen voor kwalitatieve zorg en is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Een vakjury koos uit 60 inzendingen de zeven meest inspirerende en warmste projecten. Het project dat nu de meeste publiekstemmen verzamelt, wint de ZiA. Het Zomerhuis is een ontmoetingsruimte op de site gelegen achter de Assistentiewoningen 'Residentie Eikenhof', Mechelsestraat 57. In 'Het Zomerhuis' wil het Zorgloket, in onze veeleisende samenleving, tijd maken voor ontmoetingen met, door en voor mensen; een luisterend oor en ondersteuning aanbieden. Het Zorgloket organiseert dit jaar 36 ontmoetingsmomenten voor mensen die geconfronteerd worden met kanker, met rouw en verlies of met verdriet in het algemeen.





