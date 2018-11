Herdenking Wapenstilstand in Sint-Jozefkerk DBS

07 november 2018

17u45 0 Londerzeel Traditiegetrouw herdenken de Verenigde Oud-Strijders en Oud-Soldaten Londerzeel en het gemeentebestuur op 11 november de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

Dit jaar vindt de herdenking plaats in de kerk van Londerzeel Sint-Jozef. Om 13.30 uur is er de eucharistieviering gevolgd door de plechtigheid in het portaal van de kerk om 14 uur. Aansluitend is er een receptie in GC Gerard Walschap (Sint-Jozefstraat 44). Muzikale begeleiding door Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden der Eendracht. Aan de inwoners van groot Londerzeel wordt gevraagd hun woning te bevlaggen.