Heidemolen kan weer draaien RESTAURATIE EINDELIJK VOLTOOID MAAR GEEN MAALFUNCTIE MEER DIMITRI BERLANGER

04 mei 2018

02u42 0 Londerzeel Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar de wieken van de Heidemolen kunnen weer draaien. De gemeente investeerde samen met Vlaanderen om en bij de 185.000 euro in de restauratiewerken van wat een van de oudste staakmolens in Europa is.

Het is vermoedelijk een van de oudste standaardmolens die Vlaanderen rijk is, want wellicht maalde de Heidemolen al in de 15de eeuw, maar nu staat het baken in het Malderse landschap er weer in vol ornaat bij.





De Heidemolen heeft de voorbije decennia dan ook al heel wat watertjes doorzwommen. Begin jaren '90 werd de molen door een hevige stormwind geveld en op een stormachtige nacht in december 2007 was het opnieuw prijs: een van de einden van het houten wiekenkruis knakte af door de hevige windstoten. Het duurde tot begin 2012 voor dat werd vervangen. De molen was toen opnieuw maalvaardig, maar raakte weer in verval.





"De huidige infrastructuur voldeed bijgevolg niet meer aan de traditionele invulling van graan malen. Een grondige restauratie drong zich op", zegt burgemeester Nadia Sminate (N-VA).





Staak betere staat

Die werken zijn bezig sinds eind 2016. "Zoals meestal bij restauratiewerken moest er tijdens de uitvoering van de werken bijgestuurd worden. Na de ontmanteling en een grondig nazicht werd vastgesteld dat de staak van de molen in merkelijk betere staat was dan gedacht en dat die behouden kon worden."





De molenkast zelf vertoonde dan weer meer sporen van aantasting door houtworm dan bij de opmaak van het dossier zichtbaar was. "Het was daarom beter om de ganse molenkast op een veilige manier in te pakken en te vergassen in plaats van enkel met borstel en sproeier het product aan te brengen."





De Heidemolen zal geen echte maalfunctie meer vervullen. "Die tijd is definitief voorbij. Het is een sierstuk van de gemeente geworden. Een stukje erfgoed dat we wel in ere gaan houden. Er werd een vrijwillige molenaar aangesteld, Marc Van den Broeck uit Lebbeke. Hij zal de molen minstens één keer per maand laten draaien en de installatie ook maalvaardig houden en onderhouden. Verder is het ook de bedoeling dat we evenementen gaan organiseren. Er wordt ook nog een talud rond de molen aangelegd waar kinderen zullen kunnen spelen. Daarna volgt de definitieve oplevering."





Vlaanderen investeerde - naast de eerste schijf van zo'n 169.000 euro - nog bijkomend 14.557 euro in de restauratiewerkzaamheden aan het beschermd monument. De gemeente neemt zo'n 20% van de totale kosten voor haar rekening.