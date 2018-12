Haatprediker Denis: “Ik zal nooit Nederlands leren” Nu ook officieel inwoner van Londerzeel Dimitri Berlanger

11 december 2018

13u46 0 Londerzeel Haatprediker Jean-Louis Denis heeft zich dinsdagochtend ook effectief ingeschreven in het bevolkingsregister op het gemeentehuis van Londerzeel. Tot nog toe werd nog altijd in voorwaardelijke termen gesproken over zijn komst naar Londerzeel, maar nu is het dus een feit. Hij trekt er in bij zijn 76-jarige moeder.

Denis kwam alleen naar het gemeentehuis. De inschrijving verliep naar verluidt zonder problemen. De man spreekt alleen Frans, maar verstaat wel Nederlands. Op die manier verliep dan ook het contact met de bevolkingsdienst. Denis weigerde wel botweg de lessen Nederlands die aan anderstalige nieuwkomers worden aangeboden. “Ik zal nooit Nederlands leren”, liet hij verstaan.

Veiligheidsdiensten

De komst van de haatprediker zorgt al dagen voor deining in de gemeente. Volgens burgemeester Nadia Sminate (N-VA) kreeg ze sinds het nieuws bekend raakte dagelijks tientallen berichten en telefoons en soms zelfs ongeruste bewoners aan de deur. Het feit dat Denis nu effectief is ingeschreven, maakt wel dat de politie meer controle kan uitoefenen doordat ze het recht krijgt om in de woonst binnen te komen. Ook andere veiligheidsdiensten zullen Denis in de gaten houden.