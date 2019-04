Grote paaseierenraap in Groene Long DBS

02 april 2019

18u03 0 Londerzeel Alle kinderen tot 12 jaar zijn in gezelschap van een ouder welkom op zaterdag 20 april om 16 uur voor een grote paaseierenraap in de Groene Long in Londerzeel centrum (achter het administratief centrum).

De kinderen mogen zich ook feestelijk verkleden door een paar konijnenoortjes of een pluizig –staartje te knutselen tijdens de paasvakantie.

Wie een ingekleurde tekening meebrengt en afgeeft aan de paashaas, maakt kans op leuke cadeautjes geschonken door Londerzeelse handelaars. Aansluitend gebeurt de prijsuitreiking door het college van burgemeester en schepenen.

Download de kleurplaten via www.londerzeel.be/kleurplaat1 of www.londerzeel.be/kleurplaat2. Je vind ze ook bij de deelnemende Londerzeelse handelaars, in de scholen en kinderdagverblijven, de bib en het administratief centrum.

De paaseierenraap is een organisatie van gemeente Londerzeel en de Londerzeelse middenstand.