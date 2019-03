Grootscheepse rioleringswerken van start DBS

30 maart 2019

08u15 0 Londerzeel Een aannemer legt vanaf maandag 1 april in opdracht van de gemeente Londerzeel en Aquafin een gescheiden riolering aan in Ursene, Drietorenstraat en Watermolenstraat. Ook in Lakeman en Linde wordt er in het kader van dit project gewerkt.

Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel worden regenwater en afvalwater gescheiden. Tussen de laatste woning in Drietorenstraat en Firma Pas in Kasteelstraat komt er een nieuw fietspad afgescheiden van de rijbaan.

In een eerste fase wordt er in Ursene gewerkt. De werken starten op 1 april en zouden in september daar afgerond moeten zijn. Aansluitend start de volgende fase in Drietorenstraat.

Tijdens de werken in Ursene is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Het gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via Blauwenhoek, Klein Holland, Stationsstraat en Kasteelstraat.

Voor fietsers wordt er, afhankelijk van de voortgang van de werken, een omleiding voorzien langs Heetgatstraetje (Buurtweg 11) dat Ursene en Blauwenhoek verbindt.

De timing en omleidingen van de volgende fases zullen tijdig worden meegedeeld.