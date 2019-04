Gratis energieadvies in Kyotomobiel DBS

12 april 2019

17u49 0 Londerzeel De Kyotomobiel staat vanaf maandag terug in Londerzeel. Inwoners kunnen er opnieuw terecht voor gratis energieadvies.

De Kyotomobiel staat opgesteld aan de Sint-Kristoffelkerk in Londerzeel centrum van maandag 15 tot en met vrijdag 26 april en is vrij te bezoeken telkens op dinsdag van 8.30 tot 12 uur en woensdag van 12 tot 19 uur.

In de opvallende mobilhome is een energiedeskundige aanwezig die gratis advies geeft over renovatieprojecten. Wie zijn of haar woning wil opknappen, kan tegenwoordig niet anders dan BENOveren, wat staat voor ‘beter renoveren’. Dit betekent dat je bij een renovatieproject ook energiebesparende maatregelen moet overwegen, zoals isolatie, hoogrendementsbeglazing, zonnepanelen en warmtepompen.

Inwoners die concrete renovatieplannen hebben, krijgen van de BENOvatiecoach begeleiding van A tot Z. Voor 40 euro voert de deskundige een energieaudit van de woning uit, waarbij wordt nagegaan wat de pijnpunten zijn op het vlak van energieverbruik. Nadien wordt een rapport bezorgd met een overzicht van de mogelijk te nemen maatregelen, de kostprijs en de termijn waarop de investering terugverdiend is door de dalende energiekost.

Ook na de opmaak van het rapport is er ondersteuning. Er wordt mee gezocht naar aannemers, offertes worden nagekeken en na de werkzaamheden volgt een kwaliteitscontrole. Ook de financiële kant wordt mee opgevolgd. Zo krijgen inwoners ook info over mogelijke premies, subsidies en groepsaankopen.